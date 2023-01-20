Колье не по цене квартиры: Анна Семенович появилась на публике в копии люксового бренда

Певица Анна Семенович часто говорит о том, что у нее множество богатых и щедрых поклонников. Красавица выходит в свет в роскошных нарядах и украшениях, которые подчеркивают ее пышное декольте. Одно из ее колье, по сообщениям СМИ, стоит как квартира. Но стилист разоблачила звезду.

Екатерина Эрдман в беседе с «МК» поделилась историей, которая получила широкий резонанс в прессе.

«Я собирала Анну для одного из выступлений в Кремле. Как я уже говорила, важно подходить к каждому клиенту внимательно и профессионально. В новом выходе артистки я решила сделать ставку на украшения. Мой знакомый ювелир сделал для нее особое украшение — колье со змеей, напоминающее культовое украшение BVLGARI», – рассказала стилист.

Именно это украшение привлекло внимание поклонников и журналистов. Тогда многие написали, что щедрый ухажер преподнес певице роскошное колье за 12 миллионов рублей. Семенович при этом не стала комментировать ситуацию.

Недавно Анна Семенович снова угодила в скандал. Эмоциональная артистка набросилась с кулаками на мужчину в Дубае. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как звезда обхватила неизвестного за шею и кричала на него. «Вор» и «мошенник», – доносилось из уст исполнительницы.