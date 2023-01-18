«Чуть не задушила»: Анна Семенович напала на мужчину с кулаками

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович продолжает успешно вести свою творческую жизнь. На днях сексапильная артистка оказалась в Дубае, где выступала на сцене одного из клубов. Звезда весело проводила время, пока не столкнулась с мужчиной, который ее обманул! Исполнительница рассказала, как наказала его.

Знаменитость опубликовала в соцсетях видео, на котором стоит рядом с фокусником. Молодой человек показал один трюк с ладонью и маркером, а потом второй – на картах. Семенович была удивлена, как ее так легко можно провести. В какой-то момент она поддалась эмоциям и накинулась на артиста. Звезда кричала в камеру слова «вор» и «мошенник».

«Чуть не задушила фокусника», – подписала публикацию в личном микроблоге певица.