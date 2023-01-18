«Чуть не задушила»: Анна Семенович напала на мужчину с кулаками
Певица Анна Семенович напала и чуть не задушила мужчину, который ее обманул.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович продолжает успешно вести свою творческую жизнь. На днях сексапильная артистка оказалась в Дубае, где выступала на сцене одного из клубов. Звезда весело проводила время, пока не столкнулась с мужчиной, который ее обманул! Исполнительница рассказала, как наказала его.
Знаменитость опубликовала в соцсетях видео, на котором стоит рядом с фокусником. Молодой человек показал один трюк с ладонью и маркером, а потом второй – на картах. Семенович была удивлена, как ее так легко можно провести. В какой-то момент она поддалась эмоциям и накинулась на артиста. Звезда кричала в камеру слова «вор» и «мошенник».
«Чуть не задушила фокусника», – подписала публикацию в личном микроблоге певица.
Соцсети Анны Семенович
Все это было только в шутку. Во время выступления фокусника Анна широко улыбалась и удивлялась увиденному как ребенок. Утром звезда вышла на связь и рассказала, что очень весело провела вечер.
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович впервые показала мужа. Речь идет о предпринимателе, которого артистка страстно целовала на камеру. Поклонники отметили, что молодые люди очень подходят друг другу.