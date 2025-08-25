«Потратили не меньше 20 млн рублей»: раскрыты подробности тайной свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Актриса Агата Муцениеце тайно вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Торжество было тайным, но довольно масштабным. А приглашены были только самые близкие люди пары. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

О том, что Агата стала супругой Петра, стало известно благодаря соцсетям. На своей страничке актриса поменяла фамилию, дав понять, что официально расписалась с возлюбленным. Однако никакими подробностями свадьбы звезда «Закрытой школы» не поделилась. По словам Дворцова, молодоженам не хотелось внимания прессы, поэтому они не афишировали событие. При этом потратили они довольно крупную сумму.

«Насколько мне известно, свадьба была пышной, но закрытого формата. Были только самые близкие друзья, коллеги. Без прессы. Как я считаю, потратили не меньше 15−20 млн рублей. Это 100 процентов. Все вкусно, дорого, богато. Они оба это любят», — рассказал Дворцов.

Также продюсер сообщил, почему Агата решила сменить фамилию. Напомним, что в первом браке с Павлом Прилучным актриса оставалась Муцениеце, но после второй свадьбы стала Дрангой. По словам Сергея Дворцова, именно с новым мужем артистка почувствовала себя по-настоящему счастливой.

«Я бы не сравнивал Петра и Павла. Это два разных человека, две разные личности. Но, видимо, она больше прониклась к Петру, нежели чем к Павлу. Совет да любовь», — отметил Дворцов.

