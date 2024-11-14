Кольцо на пальце и никаких песен: как живет участник «Фабрики звезд» Николай Бурлак

Стало известно, как живет участник «Фабрики звезд-1» Николай Бурлак. Он редко выходит в свет, но 12 ноября сделал исключение и появился на юбилее режиссера Юрия Кары.

Бурлак пришел на 70-летие кинодеятеля в Дом кино.

Как узнало издание Woman.ru, после проекта «Фабрика звезд» Николай прошел кастинг в программу «Секс с Анфисой Чеховой». Именно она и выбрала подтянутого Бурлака, являясь фанатом его песни о прыщике.

Бурлак попробовал себя сначала в роли сценариста, потом – режиссера. Он оставил музыку – сейчас в его жизни нет ни танцев, ни песен. Сфера интересов Николая – кино. Он сыграл в картинах «Счастливы вместе», «Главный», сделал несколько режиссерских проектов. В соцсетях Николай делится фото со съемок – на снимках актеры из популярных сериалов, его коллеги.

О личной жизни Бурлака ничего неизвестно: однажды он появился на фото с кольцом на безымянном пальце. Больше Николай не носил украшение.

На «Фабрике» Бурлак был близок с певицей Ириной Тоневой. Но как выяснилось, их связывали дружба и симпатия.

Ранее директор первых сезонов «Фабрики звезд» Лина Арифулина дала интервью сайту «Страсти». Она рассказала, что в свое время проект «произвел революцию в шоу-бизнесе».