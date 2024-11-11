«Сегодня у молодых артистов много возможностей»: Лина Арифулина о новых проектах, перезапуске «Фабрики» и райдерах звезд
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Голос поэта"
Лина Арифулина — один из ведущих продюсеров России. Она была директором первых самых рейтинговых сезонов «Фабрики звезд», занималась шоу «СТС зажигает суперзвезду», «Танцы со звездами» и многими другими. И каждый раз она преподносит зрителю что-то новое и уникальное. В этом году ее масштабным проектом стал «Голос поэта», финал которого состоится 12 ноября в новом Национальном центре «Россия».
В рамках этого всероссийского проекта звезды отечественного шоу-бизнеса, а также молодые артисты со всей страны исполнят стихотворения русских поэтов в собственных музыкальных аранжировках. В интервью порталу «Страсти» Лина Арифулина рассказала, как шла подготовка к финалу, важны ли связи на эстраде, о низких рейтингах перезапуска «Фабрики звезд» и обидах бывших «фабрикантов» на нее.
— Лина, расскажите, в чем уникальность проекта «Голос поэта»? Как отбирались артисты, которые будут участвовать в финале? Сразу ли они согласились?
— Проект «Голос поэта» является полностью уникальным. Идея, визуальное оформление с помощью искусственного интеллекта, аранжировки, состав артистов. Каждая композиция — это небольшая история от автора стихотворения и исполнителя. На приглашение принять участие в проекте все артисты отзывались с большим удовольствием, также проходила и работа над созданием треков.
— Сейчас довольно часто молодые исполнители используют в своих треках строчки из произведений русской классики. Как считаете, это хорошая тенденция и сколько она еще может продлиться?
— Это интересная и правильная современная тенденция, которая дает возможность оценить произведения в новом прочтении. А для кого–то и познакомиться поближе с русской литературой. Мы знаем хорошие примеры композиций, которые были созданы на основе произведений классиков, и они стали уже современной музыкальной классикой.
— А какие шансы у начинающего артиста без связей пробиться в шоу-бизнесе? Достаточно ли просто хорошо петь?
— Сегодня у молодых артистов много возможностей. Можно стать популярным в Интернете, а после собирать стадионы. И связи не играют в таком случае никакой роли.
— Несмотря на наличие на эстраде талантливых исполнителей, так скажем, «корону» до сих пор не снимает Филипп Киркоров. Как думаете, кто сможет его заменить?
— Не имеет смысла кого-то заменять. Для артиста важно добиться своей реализации. А Филипп Киркоров на своем месте.
— А как относитесь к детям звезд, которые начинают музыкальную карьеру? Например, поют дочери Глюкозы, Григория Лепса, Любови Успенской, Юлии Началовой. Есть ли шансы у детей знаменитостей затмить их родителей?
— Шанс есть у многих. Дети известных артистов становятся популярными благодаря своим способностям. Публику не обманешь. Конечно, дети артистов выросли в творческой среде, проще относятся к сложностям профессий, потому что знакомы со сферой деятельности. Но это не говорит о том, что у детей, родители которых не занимаются музыкой, нет шансов. Смогут ли затмить родителей? Конечно, все возможно, но важнее занять свою нишу.
— В начале карьеры вы работали с Валерием Леонтьевым, а он в этом году объявил о завершении карьеры. Как считаете, правильно ли это? И сможет ли он все-таки уйти со сцены или будет все время возвращаться?
— Валерий Леонтьев — настоящий артист, человек, который умеет создавать шоу, классика отечественной эстрады. Объявления об уходе со сцены мы периодически слышим от разных артистов. Но если Валерий Леонтьев принял решение сейчас уйти в творческий отпуск, к этому надо отнестись с уважением и пониманием.
— Лина, вы за свою карьеру уже успели поработать со многими звездами. Поделитесь ли их тайнами? Возможно, у кого-то есть какие-то странные требования в райдере? Предпочтения?
— Тайны для того и существуют, чтобы оставаться «за кулисами». В райдерах артистов бывают неординарные требования, но, во-первых, за столько лет работы меня трудно чем–то удивить, а во-вторых, в последнее время артисты готовят райдеры для удобства с перечнем адекватных и необходимых вещей конкретно для них. То есть райдер сейчас — это не желание проявить «звездные капризы», а документ для создания комфорта. Кроме всего, требования в райдере можно согласовывать сторонами. Безумных требований вроде ванной, наполненной шампанским, все реже. Но бывают и забавные пункты в райдере, почему бы не пойти артисту навстречу? Творческим людям иногда нужен особый подход.
— В этом году еще вышел перезапуск «Фабрики звезд», но сейчас ни о ком из ребят ничего не слышно. Как думаете, кто-то из них еще сможет стать звездой? Победительница или сын Михаила Круга?
— Безусловно, в проекте принимали участие интересные молодые артисты. Некоторые из них со временем «наберут обороты» и займут свои места в шоу-бизнесе. Но все зависит от многих причин, от трудолюбия и таланта в первую очередь.
— Если бы вам сейчас предложили заняться следующим сезоном «Фабрики звезд», взялись бы? Что бы изменили в проекте для поднятия рейтингов?
— Этот проект в свое время произвел революцию в шоу-бизнесе, на тот момент не было ничего подобного. Возвращаться в прошлое – не хотелось бы. Впереди столько интересного, и всему свое время. Возвращение «Фабрики» на каналах показало невысокие рейтинги, значит, что-то в этом комбэке не так, и время другое.
— После ваших слов о первых фабрикантах многие из них на вас обиделись. Виктория Дайнеко даже назвала вас «озлобленной женщиной», а Наталья Подольская сказала, что вы для нее «перестали существовать». Задело ли вас это? Пытались поговорить с ними после? И не жалеете ли, что так прямо указали на их недостатки?
— Эмоциональные ответы в прессе бывают, но надо понимать, что СМИ интересно «слегка подогреть» ситуацию, сделать «поострее». Виктория связывалась со мной после, мы встречались с ней и командой «Фабрики», прекрасно пообщались. Провели время, вспомнили, «как это было» на нашей «Фабрике». А что касается Натальи Подольской, условно — родитель в какой-то период жизни сепарируется от ребенка. И это нормально. Нас ничего не связывает.
— Наш портал называется «Страсти». А что является для вас страстью?
— В работе — это возможность создавать новое с талантливыми людьми, делать уникальные проекты.