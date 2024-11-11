«Сегодня у молодых артистов много возможностей»: Лина Арифулина о новых проектах, перезапуске «Фабрики» и райдерах звезд

Лина Арифулина — один из ведущих продюсеров России. Она была директором первых самых рейтинговых сезонов «Фабрики звезд», занималась шоу «СТС зажигает суперзвезду», «Танцы со звездами» и многими другими. И каждый раз она преподносит зрителю что-то новое и уникальное. В этом году ее масштабным проектом стал «Голос поэта», финал которого состоится 12 ноября в новом Национальном центре «Россия».

В рамках этого всероссийского проекта звезды отечественного шоу-бизнеса, а также молодые артисты со всей страны исполнят стихотворения русских поэтов в собственных музыкальных аранжировках. В интервью порталу «Страсти» Лина Арифулина рассказала, как шла подготовка к финалу, важны ли связи на эстраде, о низких рейтингах перезапуска «Фабрики звезд» и обидах бывших «фабрикантов» на нее.

— Лина, расскажите, в чем уникальность проекта «Голос поэта»? Как отбирались артисты, которые будут участвовать в финале? Сразу ли они согласились?

— Проект «Голос поэта» является полностью уникальным. Идея, визуальное оформление с помощью искусственного интеллекта, аранжировки, состав артистов. Каждая композиция — это небольшая история от автора стихотворения и исполнителя. На приглашение принять участие в проекте все артисты отзывались с большим удовольствием, также проходила и работа над созданием треков.

— Сейчас довольно часто молодые исполнители используют в своих треках строчки из произведений русской классики. Как считаете, это хорошая тенденция и сколько она еще может продлиться?

— Это интересная и правильная современная тенденция, которая дает возможность оценить произведения в новом прочтении. А для кого–то и познакомиться поближе с русской литературой. Мы знаем хорошие примеры композиций, которые были созданы на основе произведений классиков, и они стали уже современной музыкальной классикой.

— А какие шансы у начинающего артиста без связей пробиться в шоу-бизнесе? Достаточно ли просто хорошо петь?

— Сегодня у молодых артистов много возможностей. Можно стать популярным в Интернете, а после собирать стадионы. И связи не играют в таком случае никакой роли.

— Несмотря на наличие на эстраде талантливых исполнителей, так скажем, «корону» до сих пор не снимает Филипп Киркоров. Как думаете, кто сможет его заменить?

— Не имеет смысла кого-то заменять. Для артиста важно добиться своей реализации. А Филипп Киркоров на своем месте.