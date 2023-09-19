«Кольцо мне нравится»: вдова Абдулова рассказала, действительно ли она готовится к новой свадьбе

Вдова актера Александра Абдулова Юлия Мешина прокомментировала сообщения о тайном возлюбленном. Напомним, говорилось, что женщина начала новый роман спустя 15 лет после ухода артиста из жизни.

Подробности сообщает сайт «7Дней.ru».

Юлия ответила на слухи о тайной помолвке, заявив, что у нее большая коллекция украшений. Кольцо, которое спровоцировало слухи о помолвке, не какое-то особенное, а просто ей нравится. Она объясняет, что любит украшения и хочет быть красивой.

«Получала предложения, принимала, расставалась, снова встречала свою судьбу… Если на моей фотографии есть кольцо, то оно мне нравится», - сказала вдова.

Таким образом, 47-летняя Мешина не подтвердила информацию о возлюбленном.

Ранее инсайдер сообщил, что она встречается с мужчиной по имени Александр, ему за 60. Мужчина не имеет отношения к кино – он состоятелен и занимается бизнесом. Пара живет отдельно.