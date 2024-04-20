«Кока и Альба – шикарные партнеры»: Никита Кологривый о съемках с животными

Никита Кологривый рассказал о работе с животными на съемках семейной комедии «Возвращение попугая Кеши». Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на пресс-службу «Кинотеки».

В Москве завершились съемки нового фильма Олега Асадулина, где Никита Кологривый сыграл одну из главных ролей - учителя географии из Сочи. Партнерами актера стали настоящие попугаи. По словам звезды «Слова пацана», работать с животными оказалось не сложнее, чем с людьми.

«Только недавно я работал с медвежонком и вот мне посчастливилось узнать поближе род попугаев! Кока и Альба – шикарные партнеры, к ним стоит только найти подход. Впрочем, все как у людей», – поделился Кологривый.

По сценарию, обычный учитель географии решает приютить у себя говорящего попугая из древнего рода Кши. В свою очередь, животное пытается помочь мужчине вернуть возлюбленную.

В съемках также приняли участие Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев и др.

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