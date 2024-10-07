«Кого-то меняют»: Евгения Медведева раскрыла, как стала ведущей «Ледникового периода» вместо Алины Загитовой

7 октября стало известно, что фигуристка Евгения Медведева будет вести шоу «Ледниковый период» на Первом канале вместо олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В беседе с The Voice спортсменка высказалась о своем новом статусе и поделилась ожиданиями от нового сезона проекта.

Шоу «Ледниковый период» возвращается в эфир после двухлетнего перерыва. Известно, что уже начались репетиции первого выпуска нового сезона программы. Новой ведущей проекта станет Евгения Медведева, которая заменит на этом посту Алину Загитову. В паре с ней вести шоу будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Евгения Медведева отметила, что у нее уже есть опыт ведения телешоу. При этом спортсменка заявила, что решение о том, кто станет ведущим «Ледникового периода», принимает руководство Первого канала.

«Я уже была ведущей „Ледникового периода“ в 2018 году, когда проект выиграл ТЭФИ. Тогда был формат „Ледниковый период. Дети“. <…> Выбор ведущих — это всегда прерогатива канала», — подчеркнула Евгения Медведева.

Новая ведущая ледового шоу добавила, что за годы существования проекта его вели многие знаменитости, поэтому нельзя сказать, что она «заменила» Алину Загитову.

«Нет такого, что кто-то кого-то меняет. Каждый сезон отличается от предыдущего», — заявила фигуристка.

По мнению Евгении Медведевой, новый сезон «Ледникового периода» будет не похож на предыдущие, а зрители увидят много новых лиц. Спортсменка убеждена в том, что продолжение шоу станет рейтинговым.

«Я люблю этот проект. И всячески поддерживаю любые начинания Ильи Авербуха. Я искренне верю, что этот человек не способен делать плохой продукт. И он это доказывает уже много лет», — высказалась новая ведущая шоу.

Ранее мы писали о том, что раскрыт список участников нового сезона шоу «Ледниковый период».