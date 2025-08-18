«Когда женщина работает, — это музыка!»: муж Ивлеевой показал, как она возится в грязи на ферме
© Telegram-канал Насти Ивлеевой
Муж блогерши Анастасии Ивлеевой показал, как она возится в грязи на его ферме в Брянской области. В новом выпуске шоу супруг звезды соцсетей назвал женскую работу музыкой.
Блогерша после громкого скандала с «голой вечеринкой» ушла в тень, вышла замуж и занялась новым проектом – шоу о фермерской жизни. В свежем впуске она показала утро, которое началось с похода в курятник, пока ее муж сажал деревья.
Бегак сделал романтичный жест и высадил для любимой клумбу цветов, она оценила. Потом мужчина предложил жене поработать – показал овечью шерсть, сваленную в большую грязную кучу.
«Нужно сидеть и каждую козявинку выкидывать! Это не день, это год работы!» — пожаловалась Настя.
Филипп хотел занять себя разбором старой постройки, но вместо этого решил полюбоваться на супругу.
«Когда женщина работает, — это музыка. Одна из моих любимых симфоний — женские руки стирают шерсть», — сказал он.
Но Ивлеева назвала задание мужа адским наказанием. Она призвала его помочь, тогда Бегак понял, что это действительно тяжело.
На следующий день к супругам в гости пришла бабушка Филиппа. Ирина Левитина была артисткой Большого театра. Она думала, что жена внука угостит ее домашней едой.
«Я спрашиваю: „Ну, что Ирина Григорьевна, вам нравится кулебяка?“ Она: „Не очень“. Ура! Жизнь удалась!» — посмеялась Ивлеева.
