«Когда женщина работает, — это музыка!»: муж Ивлеевой показал, как она возится в грязи на ферме

Муж блогерши Анастасии Ивлеевой показал, как она возится в грязи на его ферме в Брянской области. В новом выпуске шоу супруг звезды соцсетей назвал женскую работу музыкой.

Блогерша после громкого скандала с «голой вечеринкой» ушла в тень, вышла замуж и занялась новым проектом – шоу о фермерской жизни. В свежем впуске она показала утро, которое началось с похода в курятник, пока ее муж сажал деревья.

Бегак сделал романтичный жест и высадил для любимой клумбу цветов, она оценила. Потом мужчина предложил жене поработать – показал овечью шерсть, сваленную в большую грязную кучу.

«Нужно сидеть и каждую козявинку выкидывать! Это не день, это год работы!» — пожаловалась Настя.

Филипп хотел занять себя разбором старой постройки, но вместо этого решил полюбоваться на супругу.

«Когда женщина работает, — это музыка. Одна из моих любимых симфоний — женские руки стирают шерсть», — сказал он.