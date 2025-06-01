«Когда зазвучали страшные слова, я забеспокоился»: Отар Кушанашвили боится за состояние Филиппа Киркорова

Отар Кушанашвили беспокоится за состояние Филиппа Киркорова, получившего травму на своем недавнем концерте. При этом в эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» журналист заявил, что певец сам виноват в своих проблемах со здоровьем.

Телеведущий признался: он испугался, узнав о серьезных проблемах Филиппа Киркорова, несмотря на давнюю обиду на певца. Отар Кушанашвили утверждал, что исполнитель хита «Единственная» не только не поддержал его в борьбе с раком, но и проявил к нему неуважение на одном из светских мероприятий. Теперь же шоумен забеспокоился за артиста, но не упустил случая «уколоть» его, обвинив «пострадавшего» в своих же бедах.

«Вот когда зазвучали слова „некроз“, „малокровие“, „диабет“, тогда я заволновался, потому что так получилось и тому виной его всегдашние выкрутасы, его позерство, фиглярство, гаерство. Я не верил ни единому слову касаемо персоны Киркорова. Он сам превратил свою жизнь в посмешище. Но когда я увидел фото, и когда зазвучали те страшные слова, которые я уже привел, я забеспокоился», — заявил Отар Кушанашвили.

Журналист не исключил, что случившееся с певцом является результатом его «походов к пластическим хирургам», намекая на Тимура Хайдарова. Отар Кушанашвили отметил: «Думаю, все, что он делает с организмом, уже достигает уровня Шапито».

Судя по всему, телеведущий до сих пор не может простить Филиппа Киркорова. Отар Кушанашвили резко осудил артиста за продвижение «сомнительных» фавориток на сцену: «Зачем выводить бездарности за огромные деньги на белый сыр и говорить: „Вот будущее нашей эстрады“, только потому что тебе заплатили миллион долларов?»

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что артист попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что Филиппу Киркорову грозит инвалидность из-за полученного ожога.