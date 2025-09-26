«Когда я узнал, мир рухнул»: виджей Арчи рассказал, почему на пять лет пропал с радаров

Виджей Арчи, настоящее имя которого Артур Цветков, рассказал, что пять лет прожил отшельником после того, как узнал, что его родители не родные. Биологические мама и папа сдали сына в детский дом – искать их и общаться телеведущий не видит смысла.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Когда я только узнал об этом, у меня весь мир рухнул. Тогда я лет пять жил жизнью отшельника — вот почему я пропал с радаров, что называется», - поделился ведущий.

Он признался, что проснуться в 30 лет и узнать, что твое имя и дата рождения другие, похоже на бред. По словам Арчи, мама узнавала эту историю из телевизора, а кто-то из коллег пытался выдать происходящее за пиар.

«Это было кощунственно. Надо знать, что я пережил тогда», - сказал ведущий.

На вопрос, общается ли он с биологическими родителями, Артур ответил: «А в чем смысл? У каждого своя жизнь, мы все достаточно взрослые, да и насильно мил не будешь».

Он добавил, что на сегодняшний момент счастлив, «живет классно» и ни от кого не зависит, «стал больше любить свою маму».

«Мама и папа для меня самые большие люди с самыми большими чистыми сердцами. Неизвестно, что бы со мной было, если бы не они», - сказал Цветков.

Он уверен: данная история показывает, что люди умеют делать добро. Арчи поблагодарил родителей за вложенные в него добро и любовь.

Ранее он делился, что хотел наладить общение с биологической матерью, но получил отказ.