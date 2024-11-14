Алена Апина раскрыла семейную тайну, о которой молчала всю жизнь

Недавно на экраны вышел сериал «Комбинация», рассказывающей об одной из самых известных поп-групп в 90-е. Сцены из картины рассказывают о личной жизни участниц — зрители узнали, что у мамы певицы Алены Апиной были проблемы с алкоголем.

Исполнительница призналась, что родительница правда злоупотребляла спиртным. Но этот факт Апина держала в секрете всю свою жизнь.

По словам артистки, с подобной ситуацией сталкиваются очень многие люди, и ее порой сложно пережить. Она отметила, что самому близкому человеку не удается вставить свои мозги и навязать иное мнение.

Несмотря на негативный опыт, у знаменитости не выработалось негативного отношения к спиртному.

«Я совершенно не категорично отношусь к спиртному. Есть такие варианты, что я могу спокойно посидеть за столом: бывает такое, что я вообще не употребляю алкоголь. Бывает так, что могу себе позволить», — цитирует Апину Фонтанка.

Однако она считает, что лучше вообще не употреблять алкоголь, чтобы обезопасить себя от риска зависимости.

Ранее Алена Апина рассказала, как жила в Саратове с отчимом-преступником. Исполнительница спасалась от семейных тягот при помощи музыки.