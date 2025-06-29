Баста «не тот»: Василий Вакуленко поделился откровением о своих концертах

Популярный российский рэпер Баста признался, что перед концертами принимает ледяную ванну, чтобы меньше нервничать на самом выступлении. Об этом сообщает Газета.Ru.

27 и 28 июня Баста выступил с концертами в Лужниках. Всего было распродано 144,5 тыс. былетов, а над мероприятиями работала команда из 500 человек.

Сам Баста назвал прошедшие два стадионных концерта «самыми комфортно организованными» в своей профессиональной практике.

«Я спокоен! Не волнуюсь, а просто счастлив», — сказал артист перед началом второго концерта 28 июня.

Однако чуть позже рэпер иронично добавил: «А сорваться мне всегда хочется на кого-нибудь!»

Как оказалось, чтобы справиться со стрессом, Баста перед каждым концертом занимается спортом и принимает ледяную ванну.

«Сейчас иду на 30-минутный бокс, потом (планирую принять — прим. ред.) ледяную ванну — и на сцену», — признался исполнитель.

Также Баста решил поделиться секретом своего успеха. По словам музыканта, он всю жизнь слушал сердце, за что благодарен себе и тем людям, кто его поддерживает.

«Баста «не тот» с того дня, как только родился! Будь то в школе, то в музыкальной школе, то по жизни, — все делал как-то не так. Я пример того, что не нужно делать того, что от нас ожидают другие, а делать то, что по сердцу!» — заключил рэпер.

Ранее мы писали, что Мария Погребняк попала в госпиталь на семейном отдыхе в Турции.