«Когда вы не нужны — вычеркивают»: Васильев раскрыл детали увольнения Вербицкой с Первого канала

Историк моды Александр Васильев вспомнил об увольнении Ларисы Вербицкой с Первого канала. Произошло это, когда он сам был ведущим «Модного приговора». И хоть его коллега делилась, что не обиделась, когда с ней не продлили контракт, Васильев считает, что с ней поступили некрасиво, ведь ее даже не предупредили.

По словам Васильева, Вербицкую поставили перед фактом увольнения. Просто в какой-то момент ее перестали вызывать на съемки. Александр считает, что из уважения к телеведущей руководство канала могло поступить иначе.

«Знаете, так часто бывает в Москве: когда ты нужен, за тобой бегают, умоляют, предлагают любые условия, а когда вы не нужны — вычеркивают. Ее не предупредили даже. Она еще вела „Доброе утро“, а в один прекрасный день ее прекратили вызывать», - заявил стилист на YouTube-канале «AFISHA MD».

Александр Васильев отметил, что причина увольнения Вербицкой была простой — шоу просто нужна была более темпераментная личность. И ее нашли в лице Надежды Бабкиной, которая заняла место «защитника» в «Модном приговоре».

Ранее Александр Васильев отрекся от России.