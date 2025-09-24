«Когда воспитывали ремнем»: сын Ираклия Пирцхалавы стал свидетелем насилия в детском саду

Певец Ираклий Пирцхалава заявил о насилии в детском саду, свидетелем которого стал его сын. По словам исполнителя хита «Лондон-Париж», воспитательница ударила другого ребенка, а его наследник заступился за товарища.

«Был скандал в детском саду… Сын увидел, как его товарища била воспитательница. И когда мы начали говорить об этом в родительском чате, то большая часть родителей встали на сторону воспитательницы», — заявил артист Telegram-каналу «Звездач».

Певец признался, что был удивлен реакцией взрослых, так как применению физической силы против ребенка нет никакого оправдания.

«Это проблема нашего общества, потому что есть люди, которые считают, что по-старинке, когда воспитывали ремнем — это нормально», — возмутился Ираклий.

