«Когда унесло кукуху»: продюсер рассказал, что случилось с творчеством Филиппа Киркорова

Певец России Филипп Киркоров еще десять лет назад развивался и рос как артист, считает композитор, музыкант и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский. По его мнению, 56-летнему исполнителю хита «Цвет настроения синий» рукоплескали миллионы, пока не начались попытки угнаться за молодыми артистами и «разрушающиеся на сцене кресты».

«Когда уж унесло кукуху, и земля ей пухом», — заявил Кобылянский в беседе с порталом NEWS.ru.

При этом Кобылянский подчеркнул, что говорить о том, что Киркоров не заслужил звания народного артиста, по меньшей мере странно. Так как он много лет действительно творил на сцене, стремился ко всему новому и развивался до определенного момента.

Кобылянский также отметил, что весь отечественный шоу-бизнес уже привык к определенной модели поведения Киркорова, которая в последние годы никак не меняется.

Ранее мы писали, что оскандалившийся на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой певец Филипп Киркоров занялся ремонтом в квартире на Земляном Валу в Москве, в которой он жил сразу после развода с Аллой Пугачевой. При этом артист решил избавиться от всех портретов бывшей жены и заменить их на черепа со стразами.