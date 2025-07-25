«Когда ты в тусовке, тебя вспоминают»: Татьяна Буланова разочарована работой с Игорем Крутым

Певица Татьяна Буланова призналась, что однажды подписала контракт с продюсерской компанией Игоря Крутого. В итоге она осталась разочарована сотрудничеством, так как за два года ее популярность и доходы не увеличились.

По словам Булановой, она всегда была самобытной артисткой, которая не входила ни в какие продюсерские кланы.

«С одной стороны, без кланов было сложнее. С другой, я смогла сохранить свое лицо. Однажды я подписала контракт с компанией „АРС“, и то мы договорились не на пять лет, а на два года, но, честно говоря, это не дало ни плюсов, ни минусов — вообще ничего. Ну, только клипы как-то помогали снимать», - рассказала исполнительница хита «Ясный мой свет» в YouTube-шоу «Исходники».

При этом Татьяна подчеркнула, что работа вне клана или тусовки всегда сложнее, так как не поступает предложений выступать на составных концертах.

«Когда ты в тусовке, тебя вспоминают, приглашают, а когда ты сам по себе, о тебе забывают, собственно говоря. Не зрители, а организаторы», — сказала певица.

Звезда 90-х Татьяна Буланова сегодня переживает настоящую вторую волну популярности. Ее старые хиты внезапно обрели новую жизнь, появляясь в плейлистах у молодежи. По мнению певицы, это связано с тем, что классика поп-музыки из 90-х и начала 2000-х, включая и ее песни, стала часто использоваться в современных фильмах и сериалах. Это и побуждает интерес у молодых людей.