«Когда сказали, что в зале будет бывшая»: Сергей Зверев пришел на балет в блестящих брюках и меховом пиджаке

«Когда сказали, что в зале будет бывшая с моей любимой тещей, с которой мы иногда втихаря побухиваем», – отметил стилист и добавил смайлики в виде сердец.

Поклонники оценили образ знаменитости и назвали его «совершенным». Многие согласились с высказыванием Зверева о том, что бывших нужно встречать «при параде».

Напомним, что артист скрывает личную жизнь и редко делится подробностями сердечных дел. В интервью он намекал на то, что одинок и хочет найти любимую, но сделать это не так просто. В одно время мужчина даже заявлял, что готов поехать в деревню на поиски спутницы.

Ранее мы писали о том, что звездный стилист и певец Сергей Зверев прокомментировал сообщения о тайных детях. Периодически появляются новости о беременных от артиста женщинах.