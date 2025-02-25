«Когда сказали, что в зале будет бывшая»: Сергей Зверев пришел на балет в блестящих брюках и меховом пиджаке
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Стилист Сергей Зверев пришел на балет «Лебединое озеро» в блестящих брюках и меховом пиджаке. Звезда поделился в соцсетях кадром и упомянул «бывшую» с «любимой тещей».
Артист позировал на новом снимке в черном наряде, который состоял из блестящих брюк, пиджака с мехом, сумки люксового бренда, солнцезащитных очков и высокой шляпы. Сергей написал, что 23 февраля оценил балет «Лебединое озеро».
«Когда сказали, что в зале будет бывшая с моей любимой тещей, с которой мы иногда втихаря побухиваем», – отметил стилист и добавил смайлики в виде сердец.
Поклонники оценили образ знаменитости и назвали его «совершенным». Многие согласились с высказыванием Зверева о том, что бывших нужно встречать «при параде».
Напомним, что артист скрывает личную жизнь и редко делится подробностями сердечных дел. В интервью он намекал на то, что одинок и хочет найти любимую, но сделать это не так просто. В одно время мужчина даже заявлял, что готов поехать в деревню на поиски спутницы.
Ранее мы писали о том, что звездный стилист и певец Сергей Зверев прокомментировал сообщения о тайных детях. Периодически появляются новости о беременных от артиста женщинах.