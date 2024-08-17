«Когда рядом есть надежное плечо»: Анастасия Волочкова намекнула на новый роман

Балерина Анастасия Волочкова намекнула на новый роман. В личном блоге артистка поделилась снимком с мужчиной, который, предположительно, является ее избранником.

На опубликованном фото Анастасия Волочкова предстала рядом с мужчиной в машине, прильнув к его плечу. При этом лицо спутника знаменитость предпочла скрыть.

«Какое счастье, когда есть надежное плечо рядом», — написала Анастасия Волочкова.

Напомним, в июне этого года балерина призналась, что состоит в отношениях, но не стала раскрывать личность избранника. По признанию Анастасии Волочковой, она хорошо чувствует себя рядом с мужчиной.

Известно, что у знаменитости было много романов. В интервью Анастасия Волочкова называла своей первой любовью артиста балета Фаруха Рузиматова, с которым познакомилась на сцене Мариинского театра. Также артистка три года состояла в отношениях с миллиардером Сулейманом Керимовым. В 2007 году балерина вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, но спустя год брак распался. У экс-супругов есть 18-летняя дочь Ариадна.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова призналась, что возлюбленный не ревнует ее к Прохору Шаляпину.