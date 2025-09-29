«Когда подписали, у меня появилось спокойствие»: что получит жена Федора Смолова по контракту в случае развода

Карина Истомина, супруга футболиста Федора Смолова, дала интервью журналистке Лауре Джугелии. В нем жена профессионального спортсмена рассказала, на что будет претендовать в случае развода.

Истомина и Смолов перед заключением брака подписали договор. Карина призналась, что данное предложение исходило от Федора, однако оно нисколько не задело ее. Наоборот, девушка с пониманием отнеслась к инициативе решить все на берегу.

«Потому что он все свои деньги заработал сам, честным трудом, очень много работал. Я выходила замуж по любви. Я могу сама себя обеспечивать. Когда мы планировали ребенка, я все равно рассматривала формат, что если у нас что-то не получится», — рассказала Истомина.

По словам Карины, в случае развода она и супруг останутся при своем. Как футболисту удастся сохранить имущество и средства, так и Истоминой, которая, к слову, к моменту заключения брака располагала сбережениями в размере 20-30 млн рублей.

«Когда мы его подписали, у меня появилось спокойствие. Потому что тревога за расставание во многом из-за неизвестности. Ты не знаешь, как это будет. А здесь у тебя есть бумажка, где прописан сценарий», — заявила Карина.

Ранее сообщалось, что Смолову грозит от трех до пяти лет лишения свободы за драку в кафе. У спортсмена произошел конфликт с бизнесменом, который закончился рукоприкладством.