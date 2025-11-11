«Когда пластика прошла удачно»: 51-летняя актриса Амалия Мордвинова изменилась до неузнаваемости

51-летняя актриса Амалия Мордвинова впервые за годы вышла в свет. Звезда изменилась до неузнаваемости – интернет-пользователи пришли к выводу, что она сделала удачную пластическую операцию.

Актриса пришла на премьеру сериала «Константинополь», которая состоялась в Москве. Амалия была в деловом костюме нежно-розового цвета, под пиджаком виднелся атласный топ в тон.

Образ дополнили полосатые ботильоны, часы и массивные украшения. Рыжие волосы были убраны наверх, макияж сделали неброский.

Мордвинова не общалась с журналистами. Актриса не ведет соцсети, редко дает комментарии. Она живет в нескольких странах.

В Сети восхитились внешним видом звезды и отметили, что сейчас она выглядит лучше, чем в юности. Интернет-пользователи писали: «Когда пластика прошла удачно», «Подтяжка и хороший стилист творят чудеса, просто класс», «Такая пластическая операция мне по душе – убрали недостатки и подчеркнули все достоинства».

