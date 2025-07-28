«Когда он успел так вырасти?»: Алика Смехова вышла в свет с младшим сыном

Актриса Алика Смехова появилась на «Летней спартакиаде» вместе с 17-летним сыном Макаром. Звезда провела церемонию награждения и поделилась фотографиями с мероприятия в соцсетях.

На кадрах Алика позировала в легком платье, шляпе и солнцезащитных очках. Ее приобнимал 17-летний сын в темных брюках и белом поло. Он был в очках и выше мамы. Поклонники восхитились внешностью звездного наследника.

«Сын выглядит как ваш старший брат», «Какой мужчина», «Когда он успел так вырасти?», «Красавец», – отметили в комментариях.

Сама актриса признавалась, что взросление сына было для нее слишком быстрым. Из мальчика он превратился в «молодого человека с атлетическим телосложением».

Личность отца Макара Смехова предпочитает не раскрывать. Ранее она рассказывала, что экс-возлюбленный оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают.

У актрисы двое детей. Старший сын Артем, рожденный в 2000 году от бизнесмена Николая, окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Ранее мы писали о том, что Алика Смехова отправила младшего сына на учебу в Англию за 4 млн в год.