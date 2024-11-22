«Когда он точно знает, что тебе нужно после смены»: у Кристины Асмус появился тайный возлюбленный

Актриса Кристина Асмус опубликовала историю на странице в социальной сети. В ней она рассказала, как проводит время после тяжелой смены. Кроме того, она намекнула на появление в ее жизни мужчины.

Главная актриса сериала «Интерны» поделилась фотографией, на которой она лежит под пледом на диване. В руках у Кристины пульт и чашка. По всей видимости, так Асмус проводит свободное время после работы.

На фотографии знаменитость написала короткий текст. В нем она намекнула, что в ее жизни появился новый возлюбленный, который знает все ее предпочтения.

«Когда он точно знает, что тебе нужно после смены. Апероль Шприц, плед, травяной чай и скаченные серии нового сериала и покормить с руки», — говорится в сообщении.

Ранее экс-бойфренд Кристины Асмус Роман Евдокимов вышел в свет с новой возлюбленной. Он позировал перед камерами с 29-летней коллегой Софьей Озеровой.