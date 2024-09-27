Актриса Кристина Асмус рассказала, что вернется к роли врача после «Интернов». Об этом она сообщила в соцсетях.

Кристина Асмус заявила, что намеренно отказывалась от ролей медиков после нескольких лет игры в сериале «Интерны». Однако сейчас она сообщила о съемках в новом проекте, где она вновь сыграет медработника.

«Мои будни сейчас — это белый халат, бесконечные осмотры, шоковые залы, вправления переломов, дренажи, пневмотораксы, плюсневые кости и т. д. Я уже надеваю перчатки и шапочку секунд за восемь, знаю кучу лайфхаков и врачебных внутряков», — поделилась она.

По сценарию героиня Асмус работает травматологом в НИИ Склифосовского. Съемки длятся уже три месяца.

«Снимаем мы в новом кинокластере, где специально под нас отстроили какой-то неимоверный павильон, который просто один в один новый корпус Склифа», — рассказала актриса.

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