«Скоро родит»: на фоне слухов о беременности жена Прилучного стала скрывать живот

Павел Прилучный наслаждается семейным счастьем с молодой супругой. Сейчас пара находится на отдыхе в Дубае, поэтому их контент в соцсетях постоянно обновляется. К слову, поклонники заметили странную деталь. Ещё две недели назад Зепюр заподозрили в беременности. После того, как эта информация облетела весь интернет, девушка стала фотографироваться в позах, которые скрывают ее живот.

Так, супруга Павла поделилась новым кадром, который трогательно подписала: «Глазами любимого мужа». Тем не менее фолловеры остались недовольны: на фото Брутян вновь запечатлена только по пояс. Вот почему в комментариях под публикацией много просьб о том, чтобы девушка показала себя в полный рост. Но, кажется, молодожены делают все для того, чтобы сохранить интригу, и вряд ли они откликнутся на просьбу публики.

К слову, подобное поведение Прилучных в очередной раз убеждают пользователей Сети, что в скором времени Зепюр станет мамой.