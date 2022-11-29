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12:43, 29 ноября 2022
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«Скоро родит»: на фоне слухов о беременности жена Прилучного стала скрывать живот

«Скоро родит»: на фоне слухов о беременности жена Прилучного стала скрывать живот

Павел Прилучный наслаждается семейным счастьем с молодой супругой. Сейчас пара находится на отдыхе в Дубае, поэтому их контент в соцсетях постоянно обновляется. К слову, поклонники заметили странную деталь. Ещё две недели назад Зепюр заподозрили в беременности. После того, как эта информация облетела весь интернет, девушка стала фотографироваться в позах, которые скрывают ее живот.

Так, супруга Павла поделилась новым кадром, который трогательно подписала: «Глазами любимого мужа». Тем не менее фолловеры остались недовольны: на фото Брутян вновь запечатлена только по пояс. Вот почему в комментариях под публикацией много просьб о том, чтобы девушка показала себя в полный рост. Но, кажется, молодожены делают все для того, чтобы сохранить интригу, и вряд ли они откликнутся на просьбу публики.

К слову, подобное поведение Прилучных в очередной раз убеждают пользователей Сети, что в скором времени Зепюр станет мамой.

Паре удалось заинтриговать пользователей Сети

Паре удалось заинтриговать пользователей Сети

Фото: Из профиля Instagram Брутян (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сообщалось о том, что известный актёр публично признался в любви к Марии Порошиной. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото: Личный архив Прилучного
Источник:7 дней
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