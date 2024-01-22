«Когда-нибудь ему рот закроют»: Пригожин набросился на Джигурду после призыва к депутатам

Продюсер Иосиф Пригожин не смог скрыть возмущения и предложил отправить актера Никиту Джигурду к психиатру. Муж певицы Валерии резко высказался после того, как шоумен призвал депутатов проверить Пригожина из-за телефонного разговора 2023 года. Об этом сообщает NEWS.ru.

Иосиф также припомнил артисту его поведение на скандальном видео с балериной Анастасией Волочковой.

«Я вообще не слежу за этим сумасшедшим. Мне он не интересен. Просто больной человек. Какое он, это животное имеет отношение к моим частным разговорам, какие бы они не были?» — заявил Пригожин.

Муж Валерии также охарактеризовал Джигурду как «отребье общества» и «животное», отметив, что шоумен сохраняет свою популярность за счет «обливания грязью других».

«Когда-нибудь ему рот закроют, потому что то, чем он занимается вместе с этой балериной, это разложением общества. <...> Я его даже не вижу, не слышу, а он упоминает меня. Уже давно не актер, недоартист, недоактер», – возмутился продюсер.

Напомним, что Джигурда призвал депутата Виталия Милонова проверить старый телефонный разговор Иосифа Пригожина.

Ранее мы писали о том, что Джигурда признался в любви Волочковой после недавнего скандала. Когда в соцсетях оказалось видео откровенного содержания с участием давних друзей, они начали негативно высказываться друг о друге. В какой-то момент показалось, что отношения навсегда испорчены. Но 20 января балерина праздновала свой день рождения. Никита не был приглашен на праздник, но признался подруге в любви.