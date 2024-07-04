«Когда мне предложили гонорар, никакого скепсиса не было»: ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о деньгах

Ведущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров поделился с общественностью условиями работы на проекте. Оказывается, изначально шоу вызывало у актера скепсис, но хорошие деньги сумели изменить его отношение.

Башаров высказался на эту тему в шоу «Злые языки» на RuTube. По словам телеведущего, он с недоверием относился к «Битве экстрасенсов» до тех пор, пока не увидел, сколько будет получать за съемки в проекте.

«Когда мне предложили участие и, особенно, гонорар, никакого скепсиса не было», — рассказал Марат.

Актера вполне устраивает та сумма, которую ему изначально пообещали создатели шоу. Однако она может меняться от сезона к сезону. Денег, заработанных на проекте, по словам Марата достаточно, но не хватит на дом у моря.

Ранее Башаров признался, что режиссеры домогались его невесты Аси Борисовой. Женщина тогда работала в «Театре Луны».