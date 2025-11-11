«Когда люди перестанут сводить счеты с жизнью из-за боли?»: Стас Садальский — о самоубийстве Бориса Ноткина

Станислав Садальский почтил память Бориса Ноткина, покончившего с собой восемь лет назад. В личном блоге на платформе LiveJournal актер вспомнил о страшной смерти телеведущего и с сочувствием отметил, что многие люди сводят счеты с жизнью «из-за боли и страданий».

11 ноября исполнилось восемь лет со дня трагической смерти Бориса Ноткина, который покончил с собой в возрасте 75 лет. Ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» был обнаружен мертвым в своем доме в 2017 году. Журналист оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что устал от мучений и ушел из жизни добровольно. Незадолго до трагедии у телеведущего обнаружили рак четвертой стадии.

В памятный день Стас Садальский рассказал о знакомстве и дружбе с журналистом, который поначалу «важничал и ни с кем не здоровался», а спустя время «стал попроще».

«Спустя годы Боря с радостью бросался ко мне при встрече, и я тоже однажды попал в список этого блистательного мастера интервью. Мы часто виделись с ним в бассейне «Чайка». Боря любил спорт, плавание, теннис, одно время даже как-то в паре с Колей Караченцовым он играл против Ельцина и Тарпищева…» - поделился артист.

Вспомнил Стас Садальский и о трагедии в жизни Бориса Ноткина, который не смог справиться с мучениями из-за тяжелой болезни. Актер задумался, когда же люди перестанут добровольно прощаться с жизнью из-за страданий.

«Боря ушел из жизни в ноябре 2017, это было так неожиданно и страшно! В своей предсмертной записке телеведущий Борис Ноткин рассказал о мучениях, которые испытывал из-за рака четвертой стадии и признался, что «уходит из жизни добровольно». Каждый раз, когда читаю подобные известия о самоубийстве, думаю - 21 век, что же это происходит, когда люди перестанут сводить счеты с жизнью из-за боли и страданий? Нет ответа…» - высказался Стас Садальский.

