Когда изберут меру пресечения для задержанной за наркотики* Аглаи Тарасовой

5 сентября задержанной с наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) актрисе Аглае Тарасовой изберут меру в Домодедовском городском суде.

Как выяснил mk.ru, заседание было назначено на 14.30 в пятницу, но немного задерживается. По данным издания, следствие не будет настаивать на аресте актрисы. Вероятнее всего, с нее возьмут подписку о невыезде, либо вынесут запрет на определенные действия.

Напомним, Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домододево, когда она возвращалась из Тель-Авива. В вейпе актрисы обнаружили запрещенные вещества*. Дочери Ксении Раппопорт предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

Ранее адвокат Альберт Халеян рассказал сайту «Страсти», что, если Тарасову отправят под домашний арест, она не сможет работать и сниматься.

