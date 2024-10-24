«Когда Игорь с Юлией на время расстался, мы встретились»: актриса Бокашевская заявила о любви к мужу Меньшовой

57-летняя актриса Галина Бокашевская рассказала, что с годами ее любовь к мужу ведущей Юлии Меньшовой Игорю Гордину не уходит. Они считает, что Меньшовой повезло с супругом.

Откровениями Бокашевская поделилась в интервью Экспресс газете.

Актриса познакомилась с Гординым в Ленинграде, когда тот учился в техническом вузе. Одновременно с этим он играл в студенческом театре – там судьба свела их.

«Очень я его любила и буквально насильно послала его в Москву», - сообщила актриса.

В Москве Гордин поступил в театральный, потом встретил Меньшову, пара поженилась, появились дети.

«Он умный, красивый, порядочный. Юлии повезло: таких мужчин, тем более в нашей среде, уже и нет», - говорит Бокашевская об Игоре.

На замечание журналиста, что она до сих пор любит актера, знаменитость рассказала: «Лет 20 лет назад, когда Игорь с Юлией на время расстался, мы с ним на премьере картины «Красное небо. Черный снег» встретились. Меня при виде его как огнем обожгло. Да, любовь и через годы не уходит».

В момент встречи Бокашевская была в разводе, Игорь тоже свободен. Однако в тот момент у него случился роман с актрисой Ингой Оболдиной.

«А потом Игорь и Юлия опять сошлись», - рассказала Бокашевская и отметила, что актеры правильно сделали.

Она считает, что Юлии удалось дважды войти в одну реку. По ее словам, Гордин «очень положительный»: не имеет вредных привычек и не гуляет.

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