«Дышать без него не могла»: Юлия Меньшова о бывшем-абьюзере

Юлия Меньшова рассказала о бывшем возлюбленным, с которым у нее были абьюзивные отношения. Телеведущая поделилась подробностями из личной жизни на YouTube-канале «Сама Меньшова».

Около 25 лет назад Меньшова вышла замуж за Игоря Гордина. Артистка счастлива в браке, однако, как оказалось, до встречи с будущим супругом у нее был опыт зависимых отношений.

«Я, прослушивая самые разные истории девушек и женщин, которые много лет состояли в абьюзивных отношениях, вдруг поняла, с потрясением для себя, что моя самая первая любовь в 17 лет – это был абьюзер», – призналась Юлия.

Так, по словам телеведущей, парень был старше ее на 5 лет. Его отец был крайне агрессивным человеком, поэтому и сам он проявлял по отношению к Юлии насилие и различного рода манипуляции. Однако роман продлился недолго.

«Поскольку это была моя первая любовь, я была влюблена смертельно, вот просто смертельно – я дышать без этого человека не могла. Но я очень быстро закончила эти отношения. Это была моя инициатива», – рассказала Меньшова.

Ранее мы писали, что Юлия Паршута тяжело переживает разрыв с возлюбленным.