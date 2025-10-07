Когда долг перевалил за 200 млн: находящаяся под домашним арестом блогерша Митрошина подала на банкротство

Блогер Александра Митрошина хочет, чтобы ее признали банкротом. Девушка находится под домашним арестом из-за уголовного дела о легализации денежных средств.

Инфлюенсер подала заявление о банкротстве, о чем стало известно из системы СПАРК-Интерфакс. По информации Telegram-канала Медиавойны, это произошло после того, как долг Митрошиной перевалил за 200 млн рублей.

Александру задержали в марте этого года в сочинском аэропорту. Как считает следствие, знаменитость незаконно легализовала более 127 млн рублей, которые остались после неуплаты налогов.

На допросе Митрошина во всем созналась. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Александра дожидается суда уже 4 месяца. По словам мужа блогерши, в начале всей этой истории у нее опустились руки. Первое время фигурантка уголовного дела ничем не хотела заниматься.