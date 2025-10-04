Прошло уже четыре месяца: муж Саши Митрошиной рассказал, как блогерша живет под домашним арестом

Блогерше Саша Митрошиной грозит до 7 лет тюрьмы по статье о легализации денежных средств. Сейчас девушка находится под домашним арестом. Супруг фигурантки уголовного дела рассказал в подкасте «Извините, вырвалось», как она живет сейчас.

С момента предъявления обвинения Митрошиной прошло уже полгода. Из них — четыре месяца Саша находится под домашним арестом. В начале исполнения меры пресечения девушке было непросто: она опустила руки и не хотела ни чем заниматься.

«Первые месяцы она перезагружалась, у нее не было драйва и мотивации. После четырех месяцев домашнего ареста у нее появился ресурс. С ним пришли драйв, активность, жизнь. Она много думает, пишет, у нее рождаются идеи. Сейчас это (арест) на нее не давит», — рассказал супруг блогерши.

Ранее адвокат Митрошиной заявил, что мошенники украли у его подзащитной аккаунт с 2,6 млн подписчиков. По факту случившегося девушка обратилась в полицию.