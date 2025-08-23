«Когда деревья были большими»: вдова Юрия Мороза почтила память мужа на 40-й день после его смерти

Вдова режиссера Юрия Мороза трогательно почтила память мужа на 40-й день после его смерти. В своем Telegram-канале Виктория Исакова поделилась архивным фото покойного супруга с их дочерью.

22 августа прошло 40 дней со дня смерти Юрия Мороза, внезапно скончавшегося в 68 лет. В борьбе с болезнью сценариста поддерживали самые близкие — жена, дети и внучка. Виктория Исакова почтила память ушедшего мужа, опубликовав в личном блоге его фото с их общей дочерью Варварой. На снимке, сделанном несколько лет назад, Юрий Мороз сидел за столом в ресторане, держа на руках малышку.

«Когда деревья были большими… Любовь», — подписала кадр Виктория Исакова.

Пользователи Сети восхитились трогательным фото и выразили соболезнования актрисе: «Как они похожи», «Это так мило, какие папины глаза», «Светлая память Юрию Павловичу, 40 дней», «Прекрасное продолжение жизни. Родные и очень настоящие».

Юрий Мороз и Виктория Исакова познакомились в 2003 году в один из самых тяжелых периодов в жизни режиссера. Он переживал утрату — его 40-летняя супруга Марина Левтова погибла в страшной аварии, заслонив собой дочь. Артист признавался: «Это навсегда: как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему». Однако брак пары начался с трагедии — их трехмесячная дочь умерла из-за редкого генетического заболевания. Лишь через 12 лет супруги решились снова стать родителями, и в 2015 году у них родилась дочь Варвара.

Напомним, на счету у Юрия Мороза в фильмографии более 100 кинопроектов, среди которых «Каменская», «Апостол», «Братья Карамазовы», «Содержанки». В 2023 году у сценариста выявили рак поджелудочной железы. Режиссер до последнего продолжал работать, несмотря на тяжелую болезнь, но 14 июля 2025 года ушел из жизни в возрасте 68 лет.

