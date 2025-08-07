Актриса Виктория Исакова прервала молчание после смерти мужа Юрия Мороза

Актриса Виктория Исакова прервала молчание после смерти мужа – кинорежиссера Юрия Мороза. Она опубликовала фотографию с их общей дочерью Варварой.

Виктория оставила снимок на своей странице в соцсетях.

На фото 9-летняя дочь Исаковой и Мороза забралась на лестницу и мило потянулась к маме для поцелуя. Никаких подписей под снимком Виктория не оставляла.

48-летняя актриса была одета в черную кофту и легинсы. Дочь позировала в белом худи и свободных штанах. Мама держала дочь за талию и протягивала губы для поцелуя.

Напомним, Мороз скончался 14 июля, причиной смерти стал рак. Режиссера поддерживали дочь Дарья и супруга. Мороза похоронили рядом с первой женой – матерью Дарьи Мариной Левтовой, которая погибла на снегоходе в 2000 году.

В 2003-м режиссер расписался с Исаковой. Их первая дочь умерла в три месяца. Спустя 12 лет - в 2015-м - у пары появилась дочь Варвара.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина заявила, что дочь Дарья Мороз ревновала новую жену к отцу.