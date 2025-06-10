«Когда будешь скучать, посмотри на вены — в них моя кровь»: Надежда Сысоева почтила память умершей мамы

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева вспомнила о маме, которой не стало год назад. В своем Telegram-канале актриса поделилась знаковыми кадрами, показав, как проводит день в память о родном человеке.

9 июня исполнился год со дня смерти матери Надежды Сысоевой. Уход близкого человека стал для артистки настоящей трагедией. В личном блоге она почтила память родительницы, проведя день так, как она любила при жизни.

«Год без мамы. Сегодня последний день, когда твоя душа на Земле… Поэтому сегодня мы с тобой делаем все, что ты любишь», — высказалась Надежда Сысоева, обращаясь к покойной маме.

На снимках, опубликованных актрисой, можно было увидеть, что та побывала в храме, приготовила салат, купила цветы и посадила дерево, которое посвятила маме.

«Когда будешь скучать по мне, посмотри на свои вены. В твоих венах моя кровь. Мама», — трогательно подписала фото звезда Comedy Woman.

Напомним, о проблемах со здоровьем родного человека знаменитости стало известно в мае 2024 года. Выяснилось, что за месяц до этого мать Надежды Сысоевой положили в реанимацию, ей провели последнюю операцию. Однако усилия врачей оказались напрасными, и 9 июня 2024 года женщины не стало. Артистка делилась: «Год назад начался мой самый ужасный период в жизни. Я каждый день думаю о ней». При этом она не стала раскрывать диагноз родительницы.

Известно, что Надежда Сысоева потеряла и отца – он скончался от онкологии, когда ей был год. Брат знаменитости также болел раком, и у нее самой подозревали это заболевание, но страшный диагноз не подтвердился.

Ранее Надежда Сысоева раскрыла подробности расставания с блогером Сашей Стоуном: «Очень тяжело».