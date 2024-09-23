«Флаг России действует там, как оберег»: Галустян рассказал, как триколор спас его от полиции в Колумбии

Юморист Михаил Галустян рассказал о сложностях съемок в Колумбии. По его словам, он передвигался по городу в бронированном лендкрузере ради безопасности. Но спасал его не автомобиль, а российский флаг.

Шоу про выживание впервые в этом году переехало из Африки в Колумбию. И в новой стране съемочная группа столкнулась с определенными трудностями. Галустян, являющийся ведущим проекта, признался, что из-за вражды местных картелей там бдит полиция, поэтому машину артиста часто останавливали. Но его всегда отпускали.

«Я еще накупил всяких сувенирчиков, магнитиков с изображением кремля или нашего флага, дарил им, и они сразу нас отпускали. Флаг России действует там, как оберег», - рассказал Михаил в беседе с aif.ru.

По словам Галустяна, в Колумбии россиян уважают, и его пропускали везде только потому, что он говорил: «Путин, Русия, форева!»

Напомним, что премьера шоу уже состоялась. В первом выпуске проект покинула Дана Борисова, которая не смогла найти в Колумбии друзей. Поддерживала ее только журналистка Алена Жигалова.

Ранее Михаил Галустян признался, что много времени проводит в одиночестве.