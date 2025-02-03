«Кобзон заходил в “Норд-Ост”, а Пугачева где-то тусовалась»: Эдгард Запашный рассказал, что знал о певице

Народный артист РФ и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что знал о певице Алле Пугачевой. По его словам, артистке всегда было наплевать на трудности, происходящие в государстве.

«Кобзон заходил в “Норд-Ост”, а Пугачева в такие моменты где-то тусовалась», - сказал он aif.ru.

Народного артиста не удивляет поведение певицы с началом СВО. Запашный еще при жизни певца Иосифа Кобзона говорил, что в России два великих артиста, но только один из них гражданин. Он имел в виду Кобзона, но не Пугачеву.

«Я это говорил при жизни Кобзона, а соответственно еще когда Пугачева настолько ярко не проявила себя против государства», - отметил он.

Теракт в театральном центре на Дубровке произошел 23 октября 2002 года. Боевики захватили в заложники работников центра и зрителей. Их удерживали три дня. Кобзон вступил в диалог с террористами – ему удалось вывести несколько заложников – мать, двух ее дочерей и еще одного ребенка. Пугачева, комментируя захват заложников, только отмечала, что на такое способны «отчаявшиеся люди».

Ранее сатирик Семен Альтов отказался «мешать с грязью» Пугачеву. Он заявил, что певица много сделала для страны и под ее песни люди трудились и женились.