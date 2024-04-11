«Кобзон в гробу переворачивается»: Запашный пришел в ужас от неадекватного поведения Пугачевой

В последние месяцы Алла Пугачева все больше удивляет своим поведением. Сначала Примадонна плясала под украинскую песню на яхте, а после поругалась со Стасом Михайловым, назвав «ненормальными» людей, которые хотят вернуться в Россию. После этого репутация исполнительницы хита «Миллион алых роз» значительно пострадала. Руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный считает, что певица не сможет восстановить свое имя.

Запашный уверен: Пугачева сама себя загнала в угол. Он пояснил, что уважает ее как одну из величайших певиц СССР и новой России. Однако поведение артистки ставит на всем крест. Вдобавок ко всему, ее плохо знает молодое поколение россиян.

«Но то, как она себя ведет сейчас, — Кобзон в гробу переворачивается. Потому что Иосиф Давыдович всегда ставил на первое место интересы страны, в отличие от Аллы Борисовны Пугачевой», — прокомментировал Эдгард Запашный в разговоре с Teleprogramma.pro.

В 2022 году Алла Пугачева уехала с мужем и детьми из России. Большую часть свободного времени Примадонна старается проводить с семьей.

Репутацию артистки пытается спасти Ксения Собчак, которая готовит о ней фильм. Впрочем, некоторые считают, что кино может усугубить положение певицы.

Ранее активист Виталий Бородин назвал 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву «сбитым летчиком» и призвал забыть ее.