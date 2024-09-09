«Ко всему готова»: Наташа Королева высказалась о беременности 23-летней невестки

21 августа сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко (Тарзан), 22-летний Архип, женился на своей возлюбленной, 23-летней танцовщице Мелиссе Фокс (настоящая фамилия — Волынкина). Теперь в СМИ ходят слухи о беременности девушки. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ артистка отреагировала на распространившуюся информацию.

В студии программы Наташу Королеву спросили, готова ли уже она стать бабушкой.

«Я об этом глобально не задумываюсь, но в принципе, если Бог даст, то я всегда ко всему готова», — заявила певица.

Сами Архип Глушко и его супруга сообщили, что детей пока не планируют. По словам молодоженов, «еще рано» — надо «развиваться», а также им хотелось бы еще погулять и попутешествовать.

«В ближайшие года четыре — точно нет», — отметила Мелисса Волынкина.

На вопрос о поле будущего ребенка пара ответила, что хотела бы «в перспективе девочку». С их мнением согласилась и Наташа Королева, подчеркнув, что «папе и дедушке нужна девочка», имея в виду сына и мужа. Сергей Глушко же признался, что «будет рад любому».

Напомним, Архип Глушко и Мелисса Волынкина расписались 21 августа в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко — они зарегистрировали брак в этот же день 21 год назад.

Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева раскрыла правду о свадьбе сына.