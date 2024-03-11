Актриса Кабак раскрыла всю правду отношений с Тимуром Родригезом: «Я довольна»

Тимур Родригез осенью прошлого года развелся с женой Анной после 14 лет брака. 44-летний певец недолго был один: он вышел в свет с новой избранницей, актрисой Катей Кабак. Накануне пара пришла на программу «Шоу Воли». На передаче было заметно, что между Тимуром и Катей однозначно есть искра. Звезды улыбались друг другу и сыпали комплиментами.

Катя и Тимур везде появляются вместе. Ведущий программы Павел Воля не выдержал и напрямую спросил, связывают ли их романтические отношения.

33-летняя актриса смутилась от напора ведущего и мило улыбнулась.

«Вы знаете, я довольна нашими отношениями, какие они сейчас есть», — загадочно сказала она.

Тимур похвалил Кабак за ее игру в сериале «Клуб». Он назвал Катю «блистательной актрисой», которая сделала многое для клипа Родригеза. Фактически она была вторым режиссером на площадке, пояснил артист.

В ответ на это заявление Катя призналась, что ей было очень комфортно работать с Тимуром.

«С Тимуром было одно удовольствием работать. Посмотрите на него, какой он потрясающий артист! Как он поет! Красивый», — воскликнула она.

Певец рассказывал, что развод с супругой Анной прошел мирно. Им удалось остаться друзьями ради воспитания детей. У пары есть двое сыновей: 15-летний Мигель и 11-летний Даниэль.

Ранее Тимур Родригез появился вместе с Катей Кабак на премьере фильма «Прошлые жизни».