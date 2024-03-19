«Ко мне прилетает бумеранг»: Константин Хабенский раскрыл, что позволял себе по отношению к Олегу Табакову

Актер и режиссер Константин Хабенский с 2021 года является художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова. В беседе с Александром Цыпкиным в рамках творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем» артист признался, что на этом посту ему прилетает бумеранг. Об этом пишет Пятый канал.

По словам Константина Хабенского, все 111 человек из труппы театра приходят к нему со своими амбициями и проблемами.

«В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг, который в свое время я позволял себе по отношению к Олегу Павловичу Табакову. Когда я приходил и говорил: „Мне это неинтересно. Я здесь снимаюсь в кино, здесь хорошо, эти роли я не играю, потому что я не играл их еще в Питере, почему я в Москве должен?“» — поделился актер.

Константин Хабенский признался, что раньше не понимал, почему бывший художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, актер Олег Табаков с улыбкой реагировал на него. Однако теперь он все понял, поскольку, по признанию артиста, он был и до сих пор остается сложным человеком.

«Я вспоминаю Олега Павловича, который сидел, внутри улыбался, глядя на меня. Я не понимал эту улыбку. Сейчас я ее прекрасно понимаю», — отметил Константин Хабенский.

Также в творческом вечере принимали участие и сами зрители, которые задавали актеру разные вопросы. На встрече обсуждали премьеры последних сезонов, снятые с репертуара спектакли, премию Московского Художественного театра.

Ранее сообщалось о том, что Константин Хабенский признался, что не мечтал стать художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова.