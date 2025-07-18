Книги режиссера Александра Митты после его смерти начали исчезать из магазинов. Об этом сообщает Газета.Ru.

В пресс-службе магазинов «Читай-город — Буквоед» рассказали о многократном росте спроса на книги режиссера Александра Митты, который умер 14 июля.

«Сравнение продаж за две недели (7−10 июля и 14−17 июля) показало увеличение в 6,5 раза», — рассказали представители книжных.

Александр Митта выпустил четыре произведения: «Кино между раем и адом», «Чудо-кровать», «Витя в тигровой шкуре» и «Прилетели марсиане».

Напомним, Александру Митте было 92 года. За свою карьеру режиссер снял такие картины, как «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь» и «Экипаж».

Ранее мы писали о том, что избегающий публичности Михаил Ефремов тайно посетил прощание с режиссером Миттой.