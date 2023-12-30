Клуб Mutabor планирует взыскать с Ивлеевой 70 млн рублей за испорченную репутацию

Руководство столичного клуба Mutabor, в котором прошла «голая» вечеринка Насти Ивлеевой, собирается взыскать с блогера 70 млн рублей за испорченную репутацию заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мероприятие обошлось Ивлеевой в 3 млн рублей. Согласно договору, она пообещала не нарушать российское законодательство, не использовать ненормативную лексику. Также обязательным условием было отсутствие провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения.

Как пояснили в администрации клуба, они не ожидали, что в стенах их заведения пройдет такое вызывающее мероприятие. Вечеринка сказалась на репутации и финансах клуба. Сейчас он закрыт и опечатан.

Вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря. По дресс-коду, гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников подвергли критике, а сама Ивлеева и несколько других артистов извинились за участие в вечеринке, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и Ксению Собчак.

Ранее блогера оштрафовали на 100 тысяч за организацию «голой» вечеринки.