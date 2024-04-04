«Клоунесса»: Эвелина Бледанс высказалась об отмене Лолиты после «голой» вечеринки

Актриса Эвелина Бледанс назвала певицу Лолиту «клоунессой» после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению артистки, она попала под «отмену» незаслуженно – образ исполнительницы на мероприятии был «смешным».

Комментарий Бледанс приводит NEWS.ru.

Она считает, что к этой ситуации следовало подходить «индивидуально». По ее мнению, Лолита всегда была эпатажной.

«Если она пришла в смешном образе, а образ действительно был такой — она клоунесса, то как ее за это осудить?» - рассуждает Бледанс.

Она полагает, что для певицы это была «шуточная история». Бледанс считает: далекоидущие последствия вечеринки наступили из-за того, что рэпер Vacio пришел в одном носке.

Ранее Лолита рассказывала о пенсии в 23 тыс. рублей. Артистка признавалась, что без накоплений ей не на что было бы питаться. Певица назвала пенсию «копеечной» и напомнила, что за 2023 год она заплатила более 10 млн рублей налогов.

Из-за отсутствия концертов в течение 2,5 месяцев музыканты из ее коллектива остались без зарплаты, однако никто не ушел, все ждут, что будет дальше.