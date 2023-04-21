«Клеветы не приемлю»: космонавт Федор Юрчихин ответил Юлии Пересильд на обвинения в травле

На днях Юлия Пересильд выступила с заявлением, что с 2021 года, как только началась работа над фильмом «Вызов», она начала подвергаться травле со стороны профессиональных космонавтов. По ее словам, негативных комментариев в ее адрес стало еще больше, когда гильдия актеров кино РФ предложила присвоить ей звание Героя России. Больше всего критиковал эти новости космонавт Федор Юрчихин, считающий, что артисты не должны получать наивысшие награды страны.

Пересильд же подчеркивала, что свою кандидатуру никуда не выдвигала. Ей не нужны звания, а только любовь и поддержка зрителей, чтобы они оценили проект, над которым велась работа два года. Звезда «Вызова» обратилась ко всем отечественным космонавтам и попросила их прекратить «обвинять ее во всех смертных грехах». А сегодня ей на это ответил Юрчихин.

По словам Федора, никакой травли участников киноленты не было. Он готов отвечать за каждое свое слово, но клеветы не потерпит. Он заявил, что высказывался против проекта, но при этом никакого негатива в сторону Юлии не было.

«Начиная с 2021 года, я дал несколько комментариев по поводу этого проекта, потому что считал и считаю, что он нанес вред нашей космонавтике. <…> А теперь покажите мне, в каком из своих комментариев я высказался против участников проекта?! Я готов ответить за каждое свое слово», - цитирует слова Юрчихина издание mk.ru.

Федор подчеркнул, что выступает против «Вызова», так как из-за него были нарушены графики полетов, а профессионалы отвлечены от важной работы на орбите. Он убежден, что подобного быть не должно, и такая поддержка отечественной космонавтики приносит больше вреда, чем пользы.

Ранее Юлия Пересильд ответила на обвинения, что ей спонсировали полет в космос.