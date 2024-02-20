«Клеопатра»: Ляйсан Утяшеву сравнили с Анджелиной Джоли в новом образе

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась в соцсети подробностями съемок реалити-шоу «Выжить в Самарканде» и опубликовала кадры из шестого выпуска проекта. Об этом сообщает Газета.Ru.

На фото телеведущая предстала в облегающем золотистом платье длины макси, которое подчеркнуло ее фигуру. Ляйсан Утяшева дополнила образ массивными серьгами, браслетами и несколькими кольцами, ремнем и босоножками на каблуках в тон платью. Знаменитости сделали локоны с начесом и макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

«Образ для шестого выпуска „Выжить в Самарканде“ — особенный. Потому что он единственный! И мы с командой назвали его „Клеопатра“. Желтое золото, которое ловит лучи палящего самаркандского солнца, минимализм и строгость», — написала телеведущая.

Пользователи Сети оценили наряд знаменитости.

«Русская Анджелина Джоли», «Вы прекрасны», «Богиня», «Золотая женщина», «Красавица», «Супер», «Очень женственная», — написали подписчики в комментариях.

Напомним, Ляйсан Утяшева вышла замуж за телеведущего Павла Волю в 2012 году. В 2013 году у пары родился сын Роберт, а в 2015 году — дочь София.

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