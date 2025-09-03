«Клеймо на всю жизнь, что она моя мать»: дочь Даны Борисовой выложила переписку с отцом

Дочь ведущей Даны Борисовой Полина Аксенова назвала мать клеймом на всю жизнь. По словам девушки, мать обзвонила все телеканалы и попросила не брать ребенка на работу.

Подробностями Полина поделилась в переписке с отцом, которую выложила в Сеть.

«Дана Александровна обзвонила все лучшие канала и сказала, что если они хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали», - рассказала отцу девушка.

По словам Полины, мать уверена, что любая работа у дочери была бы благодаря ей. Аксенова в свою очередь заявила матери, что «офигенный старт — быть дочкой бывшей алкоголички». Полина считает, что добилась бы успеха, если бы никто не знал, чья она дочь.

«У меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать. У меня вся жизнь под откос из-за её воспитания в целом. Детства не было, поэтому кидаюсь на всех — друзья, парни. Потому что меня не любили никогда», — пожаловалась отцу Аксенова.

В августе девушка сделала несколько пластических операций, дочь из клиники забирала мать. Затем Полина отпраздновала 18-летие – на празднике был замечен ведущий Дмитрий Дибров.