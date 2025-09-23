Клаву Коку заподозрили в романе с 30-летним блогером Димой Масленниковым

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, и блогер Дима Масленников спровоцировали слухи о романе. Молодых людей заметили вдвоем в одном из московских ресторанов.

По данным Super.ru, 30-летний Масленников весь вечер пытался приобнять исполнительницу хита «Краш», однако все его попытки завершились неудачей. Очевидцы не исключили, что Клава пыталась таким образом сохранить тайну их отношений.

Отмечается, что это не первое совместное появление пары. Ранее они вместе летали в Баку на сольный концерт Джастина Тимберлейка.

Ни Клава, ни Масленников слухи о романе не комментируют. При этом блогер признался подписчикам, что его сердце занято.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года Клава Кока рассталась с блогером Александром Повериным. Они встретились на проекте, где певица искала свою любовь. После окончания съемок многие фанаты не верили в искренность их чувств, заявляя, что пару связывает только контракт.