Клава Кока выложила фото в прозрачном наряде

28-летняя артистка опубликовала серию снимков, на которых появилась в черном облегающем платье с прозрачным корсетом на тонких бретелях и сияющей юбкой, расшитой блестящей фурнитурой. Вдобавок исполнительница надела обувь с многочисленными отверстиями и на каблуках.

Знаменитость дополнила свой образ массивным ожерельем с камнями. Также стилисты собрали волосы Коки, а визажисты нанесли яркий макияж с акцентом на губы.

Напомним, Клава Кока выросла в многодетной семье, у артистки есть брат и сестра. Певица признавалась, что многим обязана своим родителям, которые всегда ее поддерживали и верили в успех. В апреле прошлого года она исполнила их мечту и приобрела квартиру в Москве, о чем сообщила в микроблоге. По словам исполнительницы, это было главной целью в жизни, и она рада, что смогла ей удалось реализовать ее в 26 лет.

Ранее мы писали, что Клава Кока поругалась на шоу «Звезды в джунглях» с Аланой Мамаевой.