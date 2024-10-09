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Опубликовано 09 октября 2024, 13:15
1 мин.

Клава Кока выложила фото в прозрачном наряде

Певица Клава Кока разместила кадры в платье с прозрачным корсетом.
Клава Кока выложила фото в прозрачном наряде

© Starface.ru

Российская певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) выложила кадры в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Клава Кока выложила фото в прозрачном наряде

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

28-летняя артистка опубликовала серию снимков, на которых появилась в черном облегающем платье с прозрачным корсетом на тонких бретелях и сияющей юбкой, расшитой блестящей фурнитурой. Вдобавок исполнительница надела обувь с многочисленными отверстиями и на каблуках.

Знаменитость дополнила свой образ массивным ожерельем с камнями. Также стилисты собрали волосы Коки, а визажисты нанесли яркий макияж с акцентом на губы.

Напомним, Клава Кока выросла в многодетной семье, у артистки есть брат и сестра. Певица признавалась, что многим обязана своим родителям, которые всегда ее поддерживали и верили в успех. В апреле прошлого года она исполнила их мечту и приобрела квартиру в Москве, о чем сообщила в микроблоге. По словам исполнительницы, это было главной целью в жизни, и она рада, что смогла ей удалось реализовать ее в 26 лет.

Ранее мы писали, что Клава Кока поругалась на шоу «Звезды в джунглях» с Аланой Мамаевой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Клава Кока
певица
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